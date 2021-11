Investe donna, uomo interviene e viene ferito con pistola

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - Assiste ad un incidente stradale, un uomo che a bordo di una moto investe una donna. Soccorre la vittima e trattiene anche il conducente, impedendogli di allontanarsi dal luogo dell'incidente. Ma per questo viene 'punito' dal padre del centauro che lo ferisce con diversi colpi d'arma da fuoco. E' quanto accaduto a Napoli, venerdì scorso, ma è stato reso noto solo oggi. L'uomo, un 37enne con precedenti di polizia, è stato rintracciato dai poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato San Carlo Arena ed è stato sottoposto a fermo. Una vicenda, quella verificatasi nel centro della città, in via Vergini, che ha visto il ferimento anche di altre persone.

Tutto inizia dopo l'impatto. Sul luogo dell'incidente arriva subito il padre del ragazzo che prima sferra un pugno all'uomo intervenuto per aiutare la vittima e poi lo minaccia che da lì a poco sarebbe ritornato. Ritorna davvero, questa volta armato di una pistola cal. 7,65 con la quale esplode alcuni colpi contro l'uomo, ferendolo ad un braccio e a una gamba. La vittima scappa, si ripara in un esercizio commerciale ma l'indagato lo insegue e, una volta all'interno, continua a sparare ferendo altre due persone, colpendone una alla gamba.

Sabato i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio e di altri esercizi commerciali della zona, hanno individuato e rintracciato il presunto aggressore presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto diversi capi di abbigliamento corrispondenti a quelli utilizzati per commettere il reato. L'uomo è stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria poiché gravemente indiziato di tentato omicidio, spari in luogo pubblico e lesioni che, ieri, è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere. (ANSA).