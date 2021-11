Pugilato: Mondiali; Mouhiidine perde in finale, oro La Cruz

(ANSA) - BELGRADO, 06 NOV - Il pugile azzurro Aziz Abes Mouhiidine, 23 enne irpino, non ce l'ha fatta a vincere la finale dei pesi massimi dei Mondiali Elite di Belgrado. E' stato infatti sconfitto ai punti per 4-1 (29-28, 28-29, 29-28, 29-28, 29-28) dal fuoriclasse, e campione olimpico, cubano Julio La Cruz Peraza. A Mouhiidine vanno comunque 50mila dollari di premio per aver conquistato l'argento. (ANSA).