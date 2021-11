Vela, l'Invernale di Napoli compie cinquant'anni

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - Nove appuntamenti da novembre a marzo compongono il calendario del Campionato Invernale di vela del golfo di Napoli 2021-22, che taglia il traguardo della cinquantesima edizione. Lo fa dopo una lunga attesa: interrotto nel marzo 2020 causa pandemia, lo scorso anno l'Invernale non s'è disputato ma oggi lancia un importante segnale di ripresa, offrendo a velisti e appassionati nove giornate di regate nel golfo partenopeo.

Si parte domenica 7 novembre con la Coppa Arturo Pacifico, che si concluderà una settimana dopo. Domenica 28 novembre spazio alla Coppa Giuseppina Aloj, mentre il 12 dicembre torna il Trofeo Gaetano Martinelli. Trofei di grande tradizione, come la Coppa Ralph Camardella del 23 gennaio e il Trofeo Città Torre del Greco del 6 febbraio. Il 20 febbraio si prosegue con le regate che assegnano il Trofeo Lega Navale Italiana e il Trofeo Serapide. Chiusura il weekend 5-6 marzo: in palio il Trofeo del Campionato e la Coppa Francesco de Pinedo.

Al termine delle singole prove, i migliori classificati risulteranno vincitori del "Cinquantesimo" nelle classi Orc, Minialtura e Gran Crociera. L'Invernale è organizzato dai circoli napoletani: Circolo Remo e Vela Italia, Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Club Nautico della Vela, Circolo Canottieri Napoli, Circolo Nautico Posillipo, Sezione Velica Accademia Aeronautica, Circolo Nautico Torre Del Greco, Lega Navale Italiana di Napoli, Lega Navale Italiana di Pozzuoli, Sezione Velica Marina Militare.

Il numero uno del comitato organizzatore è il capitano di vascello Benedetto Esposito, che presiede il centro velico d'Altura di Napoli. Il vicepresidente è il massimo dirigente del Cn Torre del Greco, Gianluigi Ascione, che auspica "un Invernale ricco di regate e un pieno ritorno alla normalità. Applicheremo con rigore tutti i protocolli anti Covid, con la speranza che questo Cinquantesimo possa rappresentare al tempo stesso un punto d'arrivo e di ripartenza per la vela e tutto lo sport napoletano".

Iscrizioni ancora aperte sul sito ufficiale della manifestazione, www.campinvernonapoli.it. (ANSA).