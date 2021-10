Ddl Zan: manifestazione a Napoli, "la storia non si ferma"

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - Alcune centinaia di persone sono scese oggi in piazza a Napoli per protestare contro la mancata approvazione del Ddl Zan. I manifestanti si sono ritrovati in largo Berlinguer dove hanno esposto striscioni con la scritta "La storia non si ferma, non ci fermerete".

"Vergona vergogna": questo lo slogan più urlato contro quelle forze politiche e che parlamentari che non hanno consentito l'approvazione del Ddl.

"E' stata scritta una bruttissima pagina della storia dell'Italia democratica - ha detto una giovane manifestante - questa bocciatura è un segnale inquietante di arretramento sulla strada della conquista dei diritti civili".

In piazza anche l'assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, e l'ex presidente della Regione e attualmente consigliere comunale di Napoli, Antonio Bassolino. (ANSA).