Cinema: 'My American Dream' racconta Salvatore Esposito

(ANSA) - NAPOLI, 27 OTT - 'My American Dream' il reportage su Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano della serie Gomorra, sarà proiettato in anteprima, sabato 30 ottobre alle ore 16:30 presso 'Luna di miele eventi'di Varcaturo nel Napoletano. "My American Dream" à prodotto da Iovino&Parners di Alessandro Iovino. L 'iniziativa si svolgerà nel corso di una serata evento alla quale prenderà parte lo stesso attore della serie tv (il prossimo 19 novembre andrà in onda su Sky l'ultima stagione), oggi star internazionale. Salvatore Esposito presenterà il suo ultimo libro, "Lo sciamano" (Mondadori, 2021). Conduttore della serata Dino Piacenti.

My American Dream è ambientato a New York, dove Salvatore racconta il suo sogno americano tra i luoghi simbolo della grande mela (da Times Square a Central Park, dalla New York University al Brooklyn Tabernacle Church). Esposito stato tra i protagonisti anche di"Fargo 4" insieme a Chris Rock.

Il montaggio del film è curato dalla Spav di Luca Bemportato, riprese di Giorgio Angelini, Direttore della fotografia Marco Costanzo. (ANSA).