Pari con la Roma, il Napoli in testa agganciato dal Milan

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Il Napoli ferma la sua serie record di vittorie pareggiando la nona, ma il pari all'Olimpico consente agli azzurri di restare in testa insieme col Milan al termine di una vibrante gare senza gol. La Roma riscatta il tonfo in Europa cercando di più la vittoria, ma l'organizzazione eccellente di Spalletti è difficile da superare. Il tecnico, come prima Mourinho, viene espulso alla fine.

Partita tosta ed equilibrata all'Olimpico con pari finale che serve più al Napoli. La Roma, furente dopo il crollo in Norvegia della squadra B, si batte con intensità, blocca in interdizione molte iniziative della capolista con un ottimo Cristante.

Osimhen e Abraham protagonisti, giallorossi meglio all'inizio, poi rinvengono i napoletani.

Dopo la grande occasione di Abraham nel primo tempo, un palo e una traversa di Osimhen nel secondo. Grande ardore, nervi tesi, Pellegrini e Mancini sfiorano il vantaggio. Viene espulso Mourinho per doppia ammonizione e alla fine il rosso tocca pure a Spalletti. La Roma ci prova fino al 97', ha una reazione convincente ma continua a non vincere gli incontri con le grandi.

Spalletti puo' comunque uscire soddisfatto dal suo vecchio stadio. (ANSA).