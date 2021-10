Premiate a Castel Volturno le eccellenze del territorio

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Dall'imprenditore che ha denunciato il racket all'associazione ambientalista, dal centro per migranti alla squadra multietnica del Tam Tam Basket, passando per una multinazionale come l'Enel che ha deciso di investire sul territorio. Sono i premiati nel corso del Premio di eccellenza "Città di Castel Volturno", tenutosi alla Scuola forestale carabinieri, e dedicato a Gino Strada. Presenti esponenti delle istituzioni, a partire dal presidente della Camera Roberto Fico, secondo cui "momenti come questo sono importanti perché danno voce alle energie migliori. Qui ci sono tanti problemi, dalla presenza della criminalità organizzata ai flussi migratori non gestiti secondo i canali legali e da politiche di integrazione adeguata. La soluzione richiede una combinazione di politiche pubbliche, una collaborazione costante tra istituzioni locali e nazionali e la cooperazione con attività associative". A premiare le 'eccellenze'rappresentanti delle istituzioni, come il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, la ministra alle Pari Opportunità Elena Bonetti (collegata in video). Mulè ha premiato la Scuola Forestale dei carabinieri, "importante presidio di legalità". Tra i premiati Augusto Raggi, responsabile Italia di Enel X, che ha avuto il riconoscimento per il progetto di "elettrificazione dei consumi" grazie al superbonus di centinaia di edifici di Villaggio Coppola, località di Castel Volturno una volta nota per le torri ecomostro (poi abbattute). "Un costruttore del posto - dice Raggi - ci ha fornito il suo know how, noi il nostro in termini di soluzioni per l'efficientamento energetico, così grazie alla disponibilità dei cittadini, doteremo di cappotto termico e tetti fotovoltaici 600 edifici, ma possiamo arrivare fino a mille". Premiati anche Luigi Ferrucci (presidente FAI Antiracket e Antiusura), la squadra TamTam Basket e l'Ambulatorio di Emergency, l'arcivescovo di Capua Salvatore Visco per il Centro per migranti Fernandes, la giornalista Marilù Musto per un progetto sull'autismo, l'associazione Domizia per la nascita delle tartarughe. Roberto Nicolucci (Università Marconi) ha consegnato 6 borse di studio agli studenti dell'Isis Vincenzo Corrado con 2 corsi di laurea gratuiti. (ANSA).