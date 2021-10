Comuni: Napoli; Manfredi, occorrono subito mille dipendenti

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Per rimettere in moto la macchina amministrativa del Comune di Napoli occorrono urgentemente almeno mille dipendenti. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso della cerimonia di presentazione della Giunta nella sala dei Baroni, al Maschio Angioino.

Il personale del Comune di Napoli nel corso degli ultimi anni è stato notevolmente ridotto a causa del blocco del turnover. Il Comune di Napoli ha al momento solo 19 dirigenti inquadrati, più quelli con contratto a termine. E con questo organico, ha detto con chiarezza il sindaco Manfredi, non sarà agevole approntare anche i progetti del Pnrr. (ANSA).