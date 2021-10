Whirlpool: Sgambati, vertenza simbolo per l'intero Paese

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - "Si è concluso l'incontro dei sindacati con l'assessore regionale della Campania alle Attività produttive, Marchiello. Si è impegnato a far fare al presidente De Luca un ulteriore comunicato di sostegno in queste ore cruciali per la vertenza Whirlpool. L'azienda non può stravincere. Va trovata una soluzione in continuità, senza licenziamenti ed è importante il sostegno delle istituzioni locali. Lo abbiamo fatto oggi con la Regione, lo faremo domani con il nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e venerdì presso il Consiglio regionale della Campania. E' una vertenza simbolo, non solo per Napoli e la Campania dell'intero Paese per cui dobbiamo portare a casa un risultato positivo". Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.

