Morto padre Eduardo Parlato, folla ad Afragola per esequie

(ANSA) - AFRAGOLA (NAPOLI), 20 OTT - Profonda commozione e folla oltre la capienza consentita nella basilica di Sant'Antonio ad Afragola per l'ultimo saluto a padre Eduardo Parlato, morto ieri all'età di 78 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Le esequie solenni sono state presiedute dall'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, che ha avuto parole di profondo apprezzamento e affettuoso ricordo per il religioso scomparso, direttore dell'Ufficio beni culturali della diocesi partenopea. Dal 1986 al 2001 padre Eduardo è stato parroco di Sant'Antonio ad Afragola e per buona parte di quegli anni ha ricoperto anche il ruolo di Guardiano della locale fraternità dei Frati minori. In curia si era fatto apprezzare per la cultura, la spiritualità e il profondo senso di umanità nei rapporti con il clero e con i dipendenti laici. (ANSA).