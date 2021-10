Massa arbitrerà Roma-Napoli, Inter-Juve a Mariani

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Davide Massa di Imperia arbitrerà Roma-Napoli, match della 9/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A, in programma domenica 24 ottobre alle 18. Il big-match fra Inter e Juventus, in programma sempre domenica, ma alle 20,45, sarà diretto invece da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.

Paolo Giacomelli di Trieste arbitrerà l'anticipo di venerdì tra Torino e Genoa mentre quello traSampdoria e Spezia sarà diretto da Michael Fabbri di Ravenna.

Paolo Valeri della sezione di Roma 2 sarà invece l'arbitro di Bologna-Milan in programma sabato 23 ottobre alle 20,45. (ANSA).