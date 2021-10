Whirlpool: manifestazione nazionale a Varese il 29 ottobre

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Manifestazione nazionale dei lavoratori Whirlpool il 29 ottobre a Varese contro la "irresponsabile scelta del management di non prorogare la procedura di licenziamento necessaria a favorire la rioccupazione" dei 340 lavoratori del sito di Napoli. Ad annunciarla è il coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm di Whirlpool che si è riunito per decidere le iniziative di lotta a sostegno della vertenza.

Il sindacato terrà nei siti Whirlpool italiani assemblee "per poter aggiornare tutti i lavoratori sullo stato della vertenza e denunciare l'assenza di volontà dell'azienda nel sostenere un progetto di industrializzazione che presenta effettive potenzialità di continuità occupazionale per tutti i 340 dipendenti". In ogni stabilimento sarà programmata un'azione di sciopero. "È necessario conoscere al più presto nel dettaglio - conclude la nota del coordinamento - il piano industriale del progetto Hub Mobilità Sostenibile presentato lo scorso 6 agosto e veder confermato l'impegno del Governo a costituire il Consorzio entro il 15 dicembre". (ANSA).