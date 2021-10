Mastella,unico sindaco centro eletto. Farò partito nazionale

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - "Sono l'unico sindaco di centro eletto in questa tornata elettorale. Il voto a Benevento, le centinaia di telefonate di congratulazioni ricevute da tutta Italia, mi stimolano a creare un partito di centro a livello nazionale, perché senza questo in Italia non si vince. Voglio creare un centro che scelga, non che venga scelto". Lo ha detto Clemente Mastella, rieletto sindaco a Benevento, incontrando i giornalisti.

"C'è tanta gente - ha aggiunto - che ha voglia di tornare a fare politica. Vedrete cosa accadrà nei prossimi giorni a partire dalla Campania". (ANSA).