Covid: Campania; nessuna vittima ma crescono i ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 17 OTT - Nessuna nuova vittima da Covid viene segnalata in Campania nel bollettino odierno dell'Unità di crisi, ma rispetto a ieri sono in crescita i ricoveri, sia in intensiva (+3 l'occupazione dei posti letto), sia in degenza (+5).

I nuovi positivi sono 313 su 20.883 test eseguiti: il tasso di incidenza, 1,49%, è praticamente identico a quello del giorno precedente (1,47). (ANSA).