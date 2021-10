Green pass:porto Salerno,qualche coda solo per colpa lettori

(ANSA) - SALERNO, 15 OTT - Nel porto di Salerno non si registrano problemi o fibrillazioni. Nel primo giorno in cui il green pass è diventato obbligatorio, la situazione è sotto controllo. Da quanto si apprende, nello scalo salernitano è tutto regolare e si registra soltanto qualche coda per l'accesso in alcune aziende a causa di lettori lenti per la verifica del green pass.

Secondo quanto riferito da fonti sindacali, nel porto di Salerno la maggioranza dei lavoratori è vaccinata mentre la restante parte otterrà il green pass tramite tampone. (ANSA).