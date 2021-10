Green pass: addetti manutenzione strade bloccano azienda

(ANSA) - NAPOLI, 15 OTT - Lavoratori addetti alla manutenzione stradale rendono noto di aver bloccato l'azienda di Napoli e Caserta, che ha sede nel comune di San Tammaro. Il picchetto con il blocco dei mezzi di lavoro è partito stamattina su iniziativa dei lavoratori 'Banchi Nuovi' iscritti al S.I.Cobas. "L'iniziativa - dicono - è contro l'obbligo vaccinale e per il ritiro del green pass, provvedimento scellerato e discriminatorio". La decisione è stata comunicata all'azienda ed ai lavoratori aderenti alle altre sigle sindacali. "Vogliamo lavorare tutti a prescindere dal green pass, non accettiamo il ricatto del governo. Non possiamo sostenere una tassa occulta come quella del tampone ogni 48 ore", sottolineano i manifestanti. (ANSA).