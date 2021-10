Economia: Tutto Sposi a Napoli, il wedding riparte

(ANSA) - NAPOLI, 14 OTT - Il 16 ottobre parte la 32esima edizione del salone nazionale del wedding Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Alle ore 12 inaugurazione con il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola, per la Mostra il presidente Remo Minopoli e il consigliere delegato Maria Caputo, il patron dell'evento Lino Ferrara per salutare la ripartenza del settore dopo due anni di blocco causati dall'emergenza Covid. L' ingresso alla fiera, sottolineano gli organizzatori, sarà garantito anche per i non ancora vaccinati grazie al Green pass rilasciato con la campagna "Tampone gratis e Green Pass per tutti' sponsorizzata dall'imprenditore della moda sposa Gino Signore.

La Campania, con Napoli in testa, è sempre stata capofila produttivo del comparto in Italia con oltre 2,7 miliardi di fatturato annuo Oltre 50mila aziende della filiera, dall'abito da sposa ai servizi aggiunti, dalle location ai negozi di settore, sono state costrette a licenziare dipendenti e spesso a chiudere i battenti, tutte cause che hanno condotto alla crisi economica il mondo del wedding campano. Gli organizzatori sperano che l'edizione 2021 sia l'inizio della ripartenza e segnalano i primi segnali positivi della vigilia: già tante le giovani coppie di futuri sposi profilate dagli organizzatori sul portale tuttosposi.it al link "Salta la Fila" , sold out degli espositori da mese. Sarebbero oltre 30mila i matrimoni non celebrati durante i 18 mesi di chiusura per lockdown e per l'impedimento, indicato anche dalla Chiesa, di celebrare riti e feste religiose.

Il Salone Tutto Sposi sarà aperto fino al 24 ottobre dal lunedì al venerdì (16.30-21.30) mentre il sabato e domenica l'accesso è dalle 10.30 - 22.30. Tutti i giorni sarà possibile, per chi acquista il ticket d'ingresso, usufruire del tampone gratis per poter ottenere il Green Pass. (ANSA).