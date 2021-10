Appalti truccati: De Luca, spero non scuse tra 10 anni

(ANSA) - NAPOLI, 11 OTT - "Spero che non si ritorni a dover ascoltare le scuse dopo magari 10 anni di una vicenda giudiziaria". Così il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha risposto alle domande dei giornalisti a margine del Forum Francia-regioni meridionali, in relazione all'inchiesta sugli appalti truccati (indagate 29 persone, tra cui il sindaco di Salerno, arrestato un consigliere regionale).

"Tranquilli tutti quanti - ha aggiunto De Luca - C'è un lavoro che è in corso, grande rispetto, serenità e grande fiducia.

Punto, tutto il resto è bene toglierlo di mezzo". (ANSA).