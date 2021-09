De Luca, metto mani addosso a chi sporca piazza a Salerno

(ANSA) - SALERNO, 28 SET - "Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà gli metto le mani addosso".

Senza mezzi termini il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha "difeso" la piazza da poco inaugurata a Salerno, e già oggetto, nella tarda serata di ieri, di un atto vandalico.

Nel corso di un incontro nel Centro sociale di Salerno insieme al sindaco Vincenzo Napoli, candidato alla prossima tornata elettorale e al consigliere regionale nonché assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, il presidente De Luca ha ricordato che "Piazza della Libertà è un'opera straordinaria. La più grande piazza sul mare in Europa che già si sta conoscendo in tutta Italia. È un simbolo. Tra 40 giorni inaugureremo anche il parcheggio con 800 posti e risolveremo così anche il problema dei parcheggi in città".

(ANSA).