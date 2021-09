Preziosi: "Per lo scudetto dico forza Napoli"

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - "L'anno del Napoli? Me lo auguro, sono sempre stato tifoso del Napoli. Sono felice che quest'anno abbia cominciato con sei vittorie. L'entusiasmo, il valore della rosa e l'allenatore possono fare grandi cose. Dico forza Napoli". Così Enrico Preziosi, dalla scorsa settimana ex proprietario e presidente del Genoa, ha commentato ai microfoni di Radio Rai l'avvio della squadra di Spalletti, capace di conquistare sei vittorie nelle prime sei gare di campionato mantenendo così la vetta della Serie A in solitario. (ANSA).