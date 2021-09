Whirlpool: Todde, progetto credibile in settore competitivo

(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Il piano Whirlpool è in stato embrionale, quindi un germoglio in un giardino roccioso perché la vertenza è stata dura e difficile, quindi bisogna curarlo e farlo crescere sensatamente". Lo ha detto la viceministra allo sviluppo economico Alessandra Todde intervistata da Maria Latella a 'Il caffè della domenica' su Radio 24.

"Il piano prevede 5 soggetti con complessivamente 87 mln di investimento per realizzare un hub di mobilità che intercetti anche parte interventi previsti per il Pnrr", ha spiegato Todde, precisando che "coinvolge aziende primarie quotate molto importante e il senso non è solo riassorbire i lavoratori ma dare un futuro al territorio". Nello specifico, ha puntualizzato la viceministra, " stiamo lavorando su un progetto credibile in un settore estremamente competitivo, il settore è automotive, ferroviario e che riguarda il test di nuovi materiali, quindi anche settori molto innovativi. C'è l'ambizione di ricostruire nell'hub un'intera filiera produttiva".

"I lavoratori trattandosi di ambiti differenti rispetto a quello che fanno adesso saranno formati e riaccompagnati in questo nuovo percorso. La prima sfida per noi non far morire l'attività produttiva", ha detto. (ANSA).