Ciclone Napoli sul campionato, 4 gol anche alla Samp

La squadra di Spalletti naviga a forza 4 in testa alla classifica, cinque partite e cinque vittorie, con una facilita' di gioco e di gol che ne fa al momento una serissima candidata al titolo. Simbolo della macchina da gol azzurra e' Osimhen, per tutto lo scorso campionato nel limbo del campione pronto ad esplodere e quest'anno, sotto la guida di Spalletti, inconteniibile. Suo il gol che apre il 4-0 alla Samp, un bis rispetto all'identico risultato di lunedì in casa Udinese; sua la doppietta che segna la serata, e con un altro gol annullato per fuorigioco. Fabian Ruiz e Zielinski completano la festa partenopea.

Tutto facile per il Napoli che impone la proprio legge anche al Ferraris sconfiggendo 4-0 la Sampdoria a pochi giorni dal successo identico al Friuli. Mai nessun tecnico aveva iniziato la stagione così sulla panchina del Napoli, si tratta della quinta vittoria nelle prime cinque gare che vale il primo posto in solitario a punteggio pieno.

Già al sesto il Napoli ha sfiorato il vantaggio proprio con il nigeriano che obbligava Audero alla respinta. Al decimo il primo gol con una conclusione al volo di Osimhen, azione nata da un recupero di Insigne, che proprio Audero non tratteneva. Al vantaggio arrivava la reazione dei liguri che al 18' impegnavano in due occasioni Ospina.

L'aggressività della Sampdoria durava però ben poco con Osimhen che si vedeva annullare un secondo gol per fuorigioco ma il raddoppio era nell'aria e lo siglava Fabian Ruiz bravo a piazzare nell'angolino un rasoterra dopo un altro assist di Insigne.

Al rientro dagli spogliatoi si attendeva la reazione della Sampdoria ed invece ecco il terzo gol degli uomini di Spalletti, arrivata subito dopo l'ingresso di Manolas per un infortunio di Rrahmani. A segno ancora Osimhen bravo ad inserirsi su cross dalla destra di Lozano e battere, liberissimo in area, il portiere di casa. A fissare il risultato finale è invece già al quattordicesimo della ripresa Zielinski , assist ancora di Lozano, bravo ad inserirsi sul retropassaggio del compagno.

