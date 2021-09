Beatrice di Borbone in visita all' Istituto 'Caselli"

(ANSA) - NAPOLI, 23 SET - La Principessa Beatrice di Borbone-Due Sicilie visiterà domani a Napoli l'' Istituto Superiore per la ceramica "Caselli", nel bosco di Capodimonte, dove nel 1743 il re Carlo di Borbone e la consorte Maria Amalia di Sassonia fondarono la "Real Fabbrica di Capodimonte.

L' iniziativa è della "Fondazione Francesco II delle Due Sicilie" e dell' Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Beatrice di Borbone sarà accolta dal dirigente del "Caselli" Valter de Bartolomeis.

L' Istituto "Caselli", unico nel suo genere in Italia , ha avviato un programma di collaborazione fra produttori, Università, enti di tutela e valorizzazione dei Beni culturali, ed enti locali per la promozione della porcellana di Capodimonte.

L' obbiettivo - afferma l' Istituto - è "rivitalizzare l'antica tradizione della porcellana ma anche offrire al territorio un vero e proprio centro delle arti, un polo culturale all' interno del progetto del campus culturale del Real Bosco ed una scuola-opificio".

"Questa visita storica - aggiunge il Caselli - sottolinea il forte e prezioso legame che la dinastia ha con questa istituzione storica" (ANSA).