Salute, sicurezza sul lavoro e ambiente all'Hse Symposium

(ANSA) - NAPOLI, 20 SET - Salute, sicurezza sul lavoro e ambiente sono i temi centrali della terza edizione dell'Hse Symposium in programma il 29 e 30 ottobre a Napoli; la manifestazione è ideata ed organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università Federico II, dall'Associazione Europea per la Prevenzione, con il supporto di Inail Direzione regionale Campania, di Ebilav - Ente Bilaterale Nazionale e di Fondolavoro.

L'evento sarà presentato domani (ore 11.30), nella sede Inail Campania (Via San Nicola alla Dogana 9).

"Un incontro pubblico per presentare la nuova edizione programmata in concomitanza con la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (European Week for Safety and Health at Work 2021) nell'Aula Magna 'Gaetano Salvatore' della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II al Secondo Policlinico" affermano, in una nota, gli organizzatori.

Interverranno alla conferenza stampa Maria Triassi (presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II), Daniele Leone (direttore regionale Inail Campania), Adele Pomponio (direttore regionale vicario Inail Campania), Luigi d'Oriano (presidente Ebilav - Ente Bilaterale Nazionale), Carlo Parrinello (direttore di Fondolavoro), Umberto Carbone (presidente emerito del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione della Federico II), Vincenzo Fuccillo, (presidente dell'Associazione Europea per la Prevenzione). (ANSA).