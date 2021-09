Elezioni, i candidati a Napoli

GAETANO MANFREDI: 57 anni, nato a Ottaviano (Napoli), docente di tecnica delle costruzioni nell'ateneo Federico II di cui è rettore dal 2014 al 2020, quando diviene ministro dell'Università e della Ricerca scientifica nel secondo governo Conte. E' stato presidente della Crui, la conferenza dei rettori italiani. Liste: Pd, M5s, Napoli libera Moderati repubblicani Democratici Manfredi sindaco Centro democratico, Noi campani per la città per persone e comunita’ Azzurri per Napoli, Napoli solidale Europa verde adesso

CATELLO MARESCA, napoletano, 49 anni, magistrato, ha lavorato presso la Direzione distrettuale antimafia (DDA) e come sostituto procuratore presso la Procura di Napoli.È docente di Diritto e Legislazione antimafia presso l'Università Vanvitelli. Ha partecipato alle indagini che hanno portato all'arresto, nel 2011,del boss dei Casalesi Michele Zagaria. Liste: Fora Italia, Fratelli d'Italia, Rinascimento Partenopeo, Essere Napoli, Napoli Capitale, Cambiamo! Partito Liberale Europeo.

ANTONIO BASSOLINO 74 anni, nato ad Afragola (Napoli), è stato parlamentare del Pci-Pds, poi sindaco di Napoli dal 1993 al 2000. Presidente della Regione Campania dal 2000 al 2010, ha ricoperto anche l'incarico di ministro del Lavoro nel governo D'Alema. E' stato tra i fondatori del Pd, che ha poi abbandonato. Liste: Bassolino per Napoli, Carlo Calenda, Partito Lgbt con Napoli, Bassolino sindaco, Napoli E'.

ALESSANDRA CLEMENTE, napoletana, 34 anni, è figlia della vittima innocente di camorra Silvia Ruotolo. Avvocato, impegnata nell'ufficio legale della Federazione antiracket, nel 2013 entra come assessore nella prima giunta de Magistris; il sindaco la riconferma negli anni successivi con incarichi via via più importanti. Liste Alessandra Clemente sindaco, Napoli 20-30, Potere al Popolo.

ROSSELLA SOLOMBRINO, napoletana, 36 anni, analista e manager finanziario in una multinazionale. Cresciuta professionalmente a Milano, è rientrata nella sua città per impegnarsi con il movimento di Pino Aprile sulla tutela e la valorizzazione del Mezzogiorno contro le disparità e le disuguaglianze. Lista: equità territoriale.

MATTEO BRAMBILLA, nato a Monza, napoletano d'adozione, 52 anni, ingegnere, è stato candidato sindaco del M5s alle passate amministrative. Dopo cinque anni come portavoce in Consiglio comunale è sceso in campo con una lista che raccoglie vari dissidenti contrari al nuovo corso pentastellato. Lista: Napoli in movimento

GIOVANNI MOSCARELLA, 60 anni, biologo e bionutrizionista napoletano, autore di libri sulla "dieta bio-sofica", allenatore di atletica leggera, noto per le sue posizioni no vax. Si definisce anche "autonomo ricercatore" e "studioso di psicologia sociale". Lista:Tre V Verità e Libertà.