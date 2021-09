Turismo: su navi Msc valorizzazione territorio di Vitulano

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - Sulle navi della Msc verrà data pubblicità al territorio e alle bellezze del comune di Vitulano (Benevento) anche ospitando una scultura realizzata con il pregiato marmo policromo dell'area, e offrendo anche la possibilità ai cittadini del paese sannita di fare turismo sociale in crociera. Ne da' notizia il sindaco, Raffaele Scarinzi, che, in rappresentanza della comunità di Vitulano, è stato ospite di Msc Crociere, a bordo della Seashore (la nave da crociera più grande mai costruita in Italia), nel porto di Napoli.

"E' sempre più stretto il legame che si è creato tra Vitulano ed MscC Crociere, grazie al rapporto privilegiato del suo country manager Leonardo Massa con il comune - dice Scarinzi - dove ha origine la sua famiglia e di cui da circa un mese è cittadino onorario. Tante le opportunità che possono nascere da questo rapporto. Essere ricevuti con tutti gli onori su una nave bellissima che riesce a contenere due volte e mezzo gli abitanti di Vitulano, è un privilegio che non pensavamo di poter ottenere. Un grazie a Leonardo Massa, alla Msc e al suo armatore Gianluigi Aponte" aggiunge il sindaco. (ANSA).