De Luca,quel politico di Milano porta sfortuna,non lo nomino

(ANSA) - PIANO DI SORTRENTO (NAPOLI), 10 SET - "Qui c'è senso di responsabilità" ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando in Penisola Sorrentina, della situazione vaccinale, in occasione della presentazione del progetto dell'ospedale unico della Costiera, avvenuta oggi a Villa Fondi. "E questo è un dato molto positivo per affrontare l'autunno. Siete un esempio per tutti. Abbiamo fatto bene quando abbiamo annunciato, in primavera, di voler procedere a vaccinare prima la popolazione dei luoghi turistici. Avevamo ragione. Qualsiasi cosa dica di noi quel politico di Milano. E non lo nomino nemmeno, perché porta 'seccia', sfortuna, sono soggetti strani".

I vaccinati in Costiera Sorrentina sono all' 84 per cento, riferiti alla prima dose, e al 60 per cento per la seconda. Per settembre si punta ad arrivare al 90 per cento della popolazione. A dirlo il responsabile dell'Asl Napoli3 Sud, Gennaro Sosto.

De Luca ha poi lodato l'organizzazione che, proprio partendo da Villa Fondi, a Piano Di Sorrento, e allargandosi a Massa Lubrense e poi a Vico Equense ha conseguito "una vaccinazione veloce e di massa permettendo di far ripartire la stagione turistica della Costiera, dando ottimi risultati" (ANSA).