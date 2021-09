Gratta e vinci da 500mila euro, tabaccaio lo intasca e fugge

E' ormai irreperibile da 24 ore il tabaccaio che ieri mattina si è impossessato di un Gratta e vinci da 500mila euro, appartenente a una anziana cliente che chiedeva conferma della vincita. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, ha fatto perdere le sue tracce a bordo di uno scooter. Dopo la denuncia della vittima i carabinieri lo stanno ricercando presso amici e familiari. L'uomo è tra i titolari di una tabaccheria di grosse dimensioni nel quartiere Stella, a Napoli, dove l'anziana si recava abitualmente. Ieri mattina la donna ha giocato dei numeri al lotto e poi ha acquistato due Gratta e vinci. Il primo non conteneva alcuna vincita, il secondo invece il premio massimo: la donna però, non fidandosi della propria vista, ha chiesto conferma agli esercenti. Un giovane dipendente della tabaccheria ha verificato il biglietto con l'apposito lettore ottico, poi lo ha consegnato a uno dei titolari che è fuggito. Non esistendo una fotocopia del tagliando vincente, è stato chiesto ai Monopoli di sospendere la validità dell'intero blocchetto da cui provenivano i Gratta e vinci acquistati dall'anziana.