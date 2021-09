Vaccini: Asl Na1, nuovi open day senza prenotazione

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - Nuovi open day, senza prenotazione, promossi per la prossima settimana dalla Asl Napoli 1 Centro.

"Al di là dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani, misure sempre necessarie, il vaccino è lo strumento giusto per fare in modo che tutti possano finalmente tornare alla vita", dice il direttore generale Ciro Verdoliva. "Il nostro desiderio, in modo particolare, è in questo momento fare in modo che l'attività didattica in presenza possa riprendere senza intoppi.

Per questo, per evitare che i nostri ragazzi siano costretti ad un altro anno di Dad, è importante la collaborazione di tutti: personale scolastico, studenti e famiglie".

Per operatori scolastici e studenti le date degli appuntamenti "W la scuola", che si svolgono contemporaneamente agli altri open day, sono mercoledì 8 e sabato 11 settembre, dalle 9 alle 18, nei tre hub vaccinali cittadini: Mostra d'Oltremare, Fagianeria di Capodimonte e Stazione Marittima.

Per l'intera cittadinanza gli open day, negli stessi tre hub, sono non stop da lunedì 6 a domenica 12 settembre, dalle 9 alle 18, sempre nei tre hub vaccinali (tranne martedì 7 per quanto riguarda la Stazione marittima, dove ci si può recare lunedì 6 e poi da mercoledì a domenica).

La somministrazione è garantita, per le prime e seconde dosi, anche presso i distretti sanitari, senza prenotazione, dalle 9 alle 16, dal lunedì al venerdì, per tutte le età a partire dai 12 anni. (ANSA).