Scuola: De Luca, trasporto gratis solo a studenti vaccinati

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - "L'abbonamento gratuito al trasporto pubblico sarà solo per gli studenti che si vaccinano.

Chi non è vaccinato è libero di spostarsi, ma non godrà di questo privilegio". Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento settimanale sui social.

De Luca proprio ieri ha incontrato i rappresentanti del mondo della scuola in vista della ripresa delle attività ed oggi ha evidenziato con soddisfazione l'altissima percentuale di docenti e personale amministrativo della scuola in Campania che è completamente immunizzato. De Luca ha anche condiviso le parole di Draghi circa la possibilità di arrivare all'obbligo della vaccinazione anticovid. (ANSA).