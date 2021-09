Musical 'Forza venite gente' a Scala in Costiera amalfitana

(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - Sarà il musical "Forza Venite Gente" a chiudere, sabato 4 settembre alle 21, ini Piazza Municipio a Scala l'anno delle celebrazioni del nono centenario della morte del Beato Gerardo Sasso. Torna a 40 anni dal suo debutto la commedia musicale di Michele Paolicelli che negli anni è diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell'intero panorama nazionale, arrivando ad essere tradotta in otto lingue con oltre 3.500 repliche e 2,5 milioni di spettatori.

Saranno circa trenta fra attori, cantanti e ballerini ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio musicale sulla figura del Santo di Assisi e il rapporto fra padri e figli. Un viaggio, un dono per l'intera Costiera Amalfitana "tanto legata ai valori cristiani di prossimità e di fratellanza". L'evento gratuito si terrà nel rispetto delle normative anti Covid e in caso di pioggia si svolgerà all'interno del Duomo di Scala dove l'accesso sarà garantito in possesso di green-pass. IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA Alle 10.30, Duomo di Scala, si terrà una Messa solenne presieduta dal Cardinale Silvano Maria Tomasi, delegato speciale del Santo Padre per il Sovrano Militare Ordine di Malta. Alle 11.30, piazza Municipio, la deposizione della corona con i saluti del sindaco di Scala Luigi Mansi. Alle 19.00, piazzetta San Lorenzo, saluto istituzionale di Sua Eccellenza Fra Marco Luzzago, luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta e del rappresentante del Governo Italiano. A seguire incontro dal titolo "Beato Gerardo Sasso e San Francesco attraversano il Mediterraneo". Intervengono lo storico Franco Cardini, la giornalista Rai, conduttrice del programma "Linea Blu" e presidente nazionale WWF, Donatella Bianchi, e Padre Enzo Fortunato, giornalista e scrittore. Alle 21, piazza Municipio, musical “Forza venite gente”. (ANSA).