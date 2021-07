Galleria Vittoria: via ai lavori il 2 Agosto

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Sono stati consegnati i lavori per l' intervento di manutenzione straordinaria nella Galleria Vittoria di Napoli, chiusa da settembre 2020 in seguito a crolli ed infiltrazioni. I lavori cominceranno il 2 agosto.

L' assessore alle Infrastrutture del Comiune di Napoli Alessandra Clemente ed il responsabile di Anas Campania Nicola Montesano hanno formalizzato, nella sede di Anas (Gruppo FS), l'atto amministrativo di consegna del cantiere.

Una convenzione è stata sottoscritta tra Anas e Comune di Napolli per l' intervento.

Anas ha consegnato i lavori all'impresa "Gi.Ga Project Srl", con sede a Casoria (Napoli).

L' investimento complessivo è di 2 milioni di euro, erogati da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), in ragione di una rimodulazione di precedenti impegni con il Comune di Napoli e dureranno - informa il Comune - 120 giorni. (ANSA).