Tokyo: Pugilato; in semifinale rivale filippina per la Testa

(ANSA) - TOKYO, 28 LUG - Sarà la filippina Nesthy Petecio l'avversaria di Irma Testa nella semifinale dei pesi piuma donne di Tokyo 2020. L'asiatica ha sconfitto la colombiana Yeni Marcela Arias in un'altra delle sfide di quarti di finale. Il match Testa-Petecio è in programma sabato, 31 luglio, alle 13.39 ora di Tokyo, quando in Italia saranno le 06.39. (ANSA).