Serie Rainbow, anteprima mondiale a Giffoni

(ANSA) - NAPOLI, 27 LUG - Rainbow protagonista alla 51/a edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni 50Plus. Sono state presentate in anteprima mondiale due nuovissime produzioni animate firmate da Iginio Straffi, 'Summer & Todd l'allegra fattoria' e 'Pinocchio and friends'. Le due serie televisive "made in Italy" Rainbow dedicate ai bambini andranno in onda su Rai Yoyo a partire dal prossimo autunno.

La prima arriverà sul piccolo schermo da settembre.

Presentata agli Elements +3, a cui è stata dedicata con la proiezione di tre puntate e di contenuti inediti speciali, Summer & Todd è un irresistibile concept animato che immergerà i bambini nel mondo della natura, avvicinandoli al tema della sostenibilità ambientale attraverso storie divertenti e ricche di tematiche educative. La serie introdurrà i più piccoli alle attività dell'operosa Fattoria Raggio di Sole, all'insegna della scoperta del mondo che ci circonda e di tutte le attività connesse alla produzione agricola.

La produzione animata con protagonista Pinocchio, il burattino più amato di sempre, in una versione modernissima ed esilarante, è stata presentata invece agli Elements +6, che hanno avuto l'opportunità di assistere ai primi due episodi della serie Rainbow e ad altri contenuti inediti. La trasposizione in veste action-comedy del classico di Collodi sarò proposta ai più piccoli dal prossimo autunno e vedrà protagonisti Pinocchio, la sua amica Freeda e il Grillo Parlante. Nella Cittadella di Giffoni Il pubblico ha potuto incontrare le mascotte dei nuovi personaggi che hanno sfilato sul Blu Carpet accompagnate dai ballerini della Rainbow Dance Crew. (ANSA).