Calcio:Krol lancia Napoli, con Spalletti va in Champions

(ANSA) - NAPOLI, 26 LUG - "Con Spalletti il Napoli centrerà di sicuro la qualificazione in Champions, la squadra ha la giusta qualità e ho fiducia del nuovo allenatore". Lo ha detto Ruud Krol, fuoriclasse olandese, ex capitano del Napoli e considerato tra i più forti giocatori di calcio di tutti i tempi. A Napoli per partecipare in qualità di testimonial alla presentazione del progetto "Sport in Sicurezza", Krol ha sottolineato l'importanza della formazione dei futuri atleti, in particolare i calciatori, ai quali "bisogna fornire informazioni giuste e un'educazione che non può prescindere dalla formazione scolastica e professionale. Uno su mille diventa un calciatore professionista, di questo bisogna essere consapevoli da subito".

Il progetto "Sport in Sicurezza" è promosso dall'Associazione Valore Uomo insieme con il Coni, l'Università Federico II e la Regione Campania, con il patrocinio morale di "Sport e Salute": "Si tratta - ha spiegato Giuseppe Mazzucchiello, presidente dell'Associazione Valore Uomo - di un progetto finalizzato a esercitare solo in sicurezza un'attività essenziale, primaria e necessaria per la vita di ogni persona, specie nell'età dello sviluppo, ovvero lo sport. Praticare lo sport è un punto di partenza e di formazione per l'atleta e per il ragazzo stesso, giacché quando l'atleta smette di giocare, resta sempre la persona che con le sue esigenze ed i suoi sentimenti e soprattutto con la sua vita, sana, arricchita ma non pregiudicata dallo sport". (ANSA).