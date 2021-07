Ozpetek, Italia si rialzerà bene da pandemia

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 24 LUG - Questi mesi "sono difficili per tutti, ma immagino soprattutto per voi. Stiamo vivendo la terza guerra mondiale, ma la supereremo e ci tornerà utile". Lo dice Ferzan Ozpetek nell'incontro con i ragazzi al Giffoni Film Festival, dove riceve il premio Truffaut. "Lo dedico "a due attrici che amo e con cui mi sarebbe molto piaciuto lavorare, Monica Vitti e Lea Massari, le saluto e gli mando un abbraccio".

Per affrontare questo periodo "la cosa più importante è vaccinarci tutti, magari potremmo anche cadere di nuovo ma ci rialzeremo" aggiunge nell'incontro con i giornalisti. L'Italia, Il paese "di cui io sono innamorato pazzo, si rialzerà benissimo dalla pandemia" sottolinea. Nella società "voi bambini e adolescenti, siete talmente aperti, lo vedo anche con i miei nipoti, noi grandi guastiamo tutto - spiega rivolgendoci ai giovani giurati -. Oggi molti ragazzi sono fluidi, non gli interessa degli schemi, soprattutto sulla sessualità, I politici questo non lo capiscono" e "stanno ancora lì discutendo del Ddl Zan". Come autore "non mi sono mai preoccupato della reazione del pubblico alle mie storie, ho sempre raccontato i sentimenti delle persone, nella mia cinematografia non ho mai pensato a dividere tra omosessuali e eterosessuali. Ho sempre fatto le cose che piacevano a me, che fosse un film, un libro o una regia teatrale". Ad esempio, girando Le fate ignoranti "non avrei mai immaginato come avrebbe cambiato lo sguardo di molti su certe tematiche - spiega -. Dovete sempre giudicare le persone dalla cintura in su, mai dalla cintura in giù, quello che conta è la testa".

Il cineasta sta terminando le riprese della serie ispirata da Le Fate ignoranti, realizzata per Star all'interno di Disney+: "Rispetto al film abbiamo cambiato moltissime cose, perché oggi quella storia è molto comune, l'Italia in 20 anni è cambiata moltissimo. Siamo partiti da quell'idea ma è venuto fuori un mondo molto forte e bello. Sono molto contento". Dopo la serie Ozpetek tornerà sul set per un film, realizzato per Warner, con cui abbiamo una grandissima intesa" . (ANSA).