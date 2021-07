Bomba carta esplode nel Napoletano, danni a ingresso palazzo

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Una bomba carta è esplosa la notte scorsa a Torre Annunziata, in provincia di Napoli.

Verso l'1.30 i carabinieri della locale compagnia - allertati dal 112 - sono intervenuti in via Sambuco all'altezza del civico 84. La deflagrazione ha danneggiato il cancello di ingresso del palazzo e alcuni veicoli parcheggiati. Indagini in corso da parte dei carabinieri. (ANSA).