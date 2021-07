Covid:Campania;cala l'indice del contagio,aumentano ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - Sono 233 in Campania i casi positivi al Covid su 7.168 tamponi molecolari esaminati. Cala l'indice di contagio che oggi è pari al 3,25% rispetto al 6,57% precedente.

Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione nelle ultime 48 ore si è registrato 1 decesso; altri due persone sono morte in precedenza ma sono state registrate ieri. Sale, negli ospedali, il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (13 rispetto ai 10 precedenti), e quello dei posti occupati in degenza (oggi 184, ieri 181). (ANSA).