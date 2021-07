Droga: operazione Cc a Torre Annunziata, 7 arresti

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di sette indagati ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di cocaina, crack e marijuana.

Le indagini svolte da parte dei militari della Compagnia oplontina e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata hanno permesso di monitorare circa 500 episodi avvenuti in meno di due mesi nella città e in altri comuni dell'area vesuviana. (ANSA).