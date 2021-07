G20: Napoli; stop auto e pedoni sul lungomare per tre giorni

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - Stop al traffico e alla sosta, in alcune zone, anche al transito pedonale nelle aree del lungomare e in quelle vicine al Palazzo Reale a Napoli dal 20 al 23 luglio: sono alcuni dei contenuti dell'ordinanza del Comune in vista degli eventi di rilievo internazionale connessi alla 'ministeriale' G20 Clima, ambiente ed energia giovedì 22 e venerdì.

Tra le aree maggiormente interessate ai vincoli Via Partenope (zona alberghi sul lungomare), il perimetro di Palazzo Reale e le zone del Teatro San Carlo, di Piazza Plebiscito e di Piazza Trieste e Trento. (ANSA).