Campania: Goletta Verde, 17 punti su 29 fortemente inquinati

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Sono 17 i siti lungo le coste campane ''fortemente inquinati'' di cui 11 risultano ''fuori i limiti di legge'' da circa 10 anni. Questa la fotografia dell'inquinamento delle acque lungo le coste della Campania in seguito al monitoraggio effettuato dal 23 giugno al 7 luglio da Goletta Verde di Legambiente. I volontari hanno esaminato 29 punti di cui 16 foci di fiumi e 13 punti a mare. Dal controllo è emerso che soltanto 12 punti esaminati rientrano nei limiti di legge. ''Siamo davanti a una situazione cronica - ha affermato Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta Verde - su cui è necessario intervenire e il primo tema sono sicuramente la depurazione e gli scarichi illegali. Non è compito nostro valutare la balneabilità delle acque ma a seguito dei dati ribadiamo che fare il bagno all'interno o presso le foci dei fiumi può comportare rischi per la salute''.

Per quanto riguarda la provincia di Napoli i punti ''fortemente inquinati'' sono la foce del canale Licola a Pozzuoli, la spiaggia della foce dell'Alveo Volla a San Giovanni a Teduccio, lo specchio di mare antistante la foce del Lagno vesuviano a Ercolano e la foce del Sarno a Torre Annunziata mentre risulta ''inquinato'' il mare antistante la foce rivolo Neffola a Marina Grande a Sorrento. Entro i limiti di legge invece Mappatella Beach sul lungomare Caracciolo a Napoli. Dal monitoraggio è emerso inoltre che solo in 3 dei 17 punti fortemente inquinati sono esposti cartelli di divieto di balneazione mentre soltanto in 3 dei 29 punti è presente il cartello informativo sulla qualità delle acque, obbligatorio da diversi anni. I volontari hanno inoltre rilevato che 9 dei punti oltre i limiti di legge ''non sono campionati dalle autorità competenti'' e che 7 dei punti fuori legge ''risultano addirittura balneabili''. Da Legambiente Campania un appello alla politica: ''C'è bisogno di risorse - ha detto Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania - che oggi ci sono grazie al Pnrr e al Next Generation Eu ma accanto alle risorse è necessario stilare un cronoprogramma''. (ANSA).