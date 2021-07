Covid: in Campania 204 positivi, stabile indice di contagio

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - Sono 204, in Campania, i casi positivi al Covid su 7.325 tamponi molecolari esaminati. Resta stabile, dunque, l'indice di contagio che ieri era del 2,72% ed oggi è pari al 2,78%.

Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 48 ore si è registrato un solo decesso; altri tre decessi si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati ieri.

Resta ancora invariato, negli ospedali, il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (12), mentre calano quelli in degenza (ieri 195 ed oggi 171). (ANSA).