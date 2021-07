Calcio:Napoli;Spalletti,voglio scugnizzi che scrivano storia

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - "Noi qui abbiamo una possibilità di fare delle vittorie e dalle vittoria che faremo sapremo quanto possiamo scrivere il nostro nome nella storia della squadra. Mi piacerebbe una squadra sfacciata, di scugnizzi che credano nel proprio talento e lo mettano in pratica con qualsiasi avversario". Lo ha detto Luciano Spalletti, il nuovo tecnico del Napoli nella prima conferenza stampa a Castel Volturno. "Io mi impegnerò al massimo - ha detto e farò impegnare tutti è questo il mio impegno con De Laurentiis con cui spero avremo un matrimonio lunghissimi, perché è una persona che ti dice in faccia le cose. A Napoli completo il tour dell'anima, ho allenato a Roma, a San Pietroburgo in città zar, a Milano città moda e industria e ora a Napoli, dove sono orgoglioso di venire, siederò sulla panchina del campo di Maradona, questa è la città di Diego e San Gennaro, dove calcio e miracoli sono la stessa cosa". (ANSA).