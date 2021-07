Parco marino della Gaiola, 5 denunciati dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - I Carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno denunciato cinque pescatori di frodo, che praticavano l' overfishing (pesca che mette a rischio la riproduzione della specie) nelle acque del Parco sommerso della Gaiola, a Posillipo.

Si tratta di un' area protetta che accoglie diverse specie di organismi marini, oltre a resti di epoca romana, .ed è interdetta alla navigazione da diporto.

I pescatori di frodo vi praticano illegalmente la pesca, a volte utilizzandoi esplosivi, che distruggono fauna ed habitat marino.

I militari - che sono intervenuti con una motovedetta ed con il il nucleo subacqueo - hanno denunciato cinque pescatori per pesca di frodo nello specchio d'acqua antistante il canale di San Francesco che utilizzavano reti di pesca potenzialmente dannose per i fondali. ed hanno recuperato in marea alcune reti.

Nei giorni scorsi erano stati denunciati altri 6 pescatori, appartenenti a cooperative di pesca professionale, sulle cui imbarcazioni non erano presenti i dispositivi di sicurezza e segnalazione previsti (ANSA).