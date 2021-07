Mcl dona a Comune Capri carrellino elettrico

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - "Un servizio di prossimità per rispondere alle urgenze delle persone più fragili in modo concreto, per guardare in avanti, per adeguare le normative alle esigenze dei cittadini e alle criticità dei territori». Così Marino Lembo, sindaco di Capri, si è espresso al convegno "Anziani e disabilità nell'epoca post Covid 19" al cui termine è stato presentato il carrellino elettrico acquistato grazie a una raccolta di fondi promossa dal Movimento cristiano lavoratori di Capri, alla quale hanno aderito cittadini e associazioni, e donato ai Servizi sociali del Comune di Capri per il trasporto di persone diversamente abili e persone anziane.

«Anche oggi l'Mcl di Napoli, insieme al circolo di Capri, vuole dare una dimostrazione di solidarietà inaugurando il carrellino che abbiamo finanziato nel corso degli anni in favore di anziani e disabili. L'iniziativa realizzata qui è replicabile in ogni comune o borgo caratterizzato da una viabilità ostica, o con presidi sanitari di difficile raggiungimento, e favorisce la mobilità di persone fragili permettendo la fruizione dei luoghi anche da parte di chi altrimenti non potrebbe». Lo ha dettoMichele Cutolo, presidente provinciale Mcl Napoli intervenuto all'incontro nellla sala "Luigi Pollio" del Centro polifunzionale internazionalei di Capri.

Dibattito moderato da Luigi Vicinanza, già direttore Espresso, editorialista "la Repubblica". «Questo gesto è pregno di valori, è come prendere in braccio una persona anziana o disabile e trasportarla dove vuole andare. Un modo sempre più inclusivo di pensare alla cittadinanza e, per le perle del Golfo, di pensare al turismo», ha dichiarato il vicesindaco d'Ischia, Luigi Di Vaia. (ANSA).