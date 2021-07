++ Calcio:Spalletti 'Napoli stimolante,voglio conoscere città' +

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - "Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli perché amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende dal contesto e Napoli è un contesto stimolante sotto ogni punto di vista. Non vedo l'ora di conoscerla bene". Lo ha detto Luciano Spalletti a Sportitalia al suo arrivo a Castel Volturno (Caserta) insieme con il presidente De Laurentiis, nel suo primo giorno al centro tecnico azzurro.

