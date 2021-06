Napoli:Ospedale Mare;al lavoro per riattivare condizionatori

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Sprint all'Ospedale del Mare di Napoli per riattivare l'aria condizionata che è collassata in tutti i reparti da alcuni giorni provocando disagi agli ammalati e al personale specie in un momento di caldo afoso come in questi giorni. Le ditte al lavoro hanno notificato oggi all'Asl Napoli 1 che i lavori sono terminati e sono state avviate le azioni propedeutiche al ripristino dell'impianto. I tecnici ritengono che già nella tarda serata di domani si potrà apprezzare una temperatura sufficientemente accettabile all'interno dell'edificio ospedale. La direzione dell'Asl Napoli 1 prevede che da lunedì tutta l'attività nell'ospedale tornerà normale. L'aria manca in tutto l'Ospedale, tranne che nelle strutture modulari e nell'edificio amministrativo che sono su una linea diversa rispetto alla linea interrotta dalla voragine.

La riattivazione dell'aria condizionata nell'ospedale è fortemente attesa dai pazienti che hanno vissuto con grande difficoltà queste giornate in cui a Napoli è in corso anche un'allerta meteo con temperature particolarmente calde.

L'ospedale, intanto, da alcuni giorni ha bloccato gli interventi chirurgici eseguendo soltanto quelli urgenti e rinviando gli altri su cui non c'era particolare urgenza. Lo stop all'aria condizionata nel grande ospedale nel quartiere di Ponticelli è una delle conseguenze del crollo della voragine nel parcheggio davanti all'ospedale che si è verificata a gennaio. Il crollo aveva provocato un problema invernale con lo stop di circa una settimana di riscaldamento e acqua calda in pieno inverno e ora ha provocato invece il blocco dell'aria condizionata.

In questi giorni molti ventilatori sono stati attivati dai pazienti nei corridoio dell'ospedale dove l'aria però era veramente pesante. I lavori sono stati avviati d'urgenza e sono stati svolti con attenzione anche per non intaccare l'area del crollo che è ancora sotto sequestro da parte della magistratura per l'inchiesta in corso. (ANSA).