Whirlpool:terminata protesta, lavoratori tornano in fabbrica

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - E' terminata la protesta dei lavoratori Whirlpool che stamane hanno bloccato il raccordo autostradale all'altezza di San Giovanni a Teduccio a Napoli.

I lavoratori son tornati in fabbrica in attesa dell'esito del nuovo incontro al Mise in programma nel pomeriggio. (ANSA).