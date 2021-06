Auto: DR auto ufficiale Festival CineTv di Benevento 2021

(ANSA) - MACCHIA DI ISERNIA (ISERNIA), 23 GIU - È stata Madalina Ghenea il primo ospite della rassegna sannita a salire a bordo di una delle DR che, fino a lunedì 28 giugno, supporteranno lo staff organizzativo per la parte logistica. La modella rumena è stata premiata nella location dei Giardini della Rocca.

Ma è stata anche la volta di The Jackal con la presentazione del loro libro "Non siamo mia stati bravi a giocare a pallone" in Piazza Roma.

Il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione è il primo ed unico evento in Italia ad unire, all'interno della stessa Manifestazione, il mondo cinematografico e televisivo, attraverso prime cinematografiche, anteprime di serie televisive, incontri, proiezioni, concorsi, masterclass, spettacoli, concerti, interviste e dibattiti aperti al pubblico e agli spettatori.

Un evento unico sul territorio nazionale, in grado di coniugare le varie forme della comunicazione attraverso i protagonisti cinematografici e televisivi italiani e internazionali.

Tre le location principali del festival: Arco del Sacramento, Piazza Roma ed i Giardini della Rocca. Si prosegue oggi con Stefano De Martino e Caterina Balivo. Giovedì 24 giugno con Elettra Lamborghini e Maccio Capatonda, venerdì 25 giugno con Ezio Greggio, Vinicio Marchioni ed Ivana Lotito, sabato 26 giugno con il regista Pupi Avati, con il regista Massimiliano Bruno ed il cast di Ritorno al Crimine, ci sarà anche Lillo Petrolo.

Domenica 27 giungo sarà la volta di Tony Servillo e Bruno Barbieri, mentre lunedì 28 giugno chiuderà Silvio Orlando.

(ANSA).