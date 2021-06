De Magistris, Governo faccia rispettare no mascherine aperto

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - "Se il Governo decide che il 28 si tolgono le mascherine all'aperto, si tolgono le mascherine all'aperto. Poi ognuno può avere il proprio pensiero ed esprimerlo perché siamo in democrazia ma non può accadere che un presidente di Regione dica altro. Il Governo deve agire con chiarezza e far rispettare le decisioni con autorevolezza su tutto il territorio nazionale". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a margine della visita di Aleida Guevara nella sede del Comune, in relazione al tema dell'eliminazione dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto.

"Le mie posizioni sono molto lineari - ha aggiunto - e sono in linea con quelle che deve adottare il Governo nazionale e non penso ci possano essere voci differenti rispetto a quale deve essere la linea da seguire". De Magistris ha sottolineato che "se c'è una pandemia la linea la devono adottare il Governo nazionale e il commissario Figliuolo avendo alle loro spalle gli organi medici e scientifici. Credo che le mascherine all'aperto non abbiano più senso anzi rischiano di essere controproducenti". (ANSA).